Detienen a alias “Guato” uno de los aliados de “Diablo”

Un hombre de apellido Ruiz, alias “Guato”, quien habría liderado la operación de la organización criminal de Arias Monge, alias “Diablo”, en la zona de Valle La Estrella, en el cantón de Limón, fue detenido tras una acción dirigida por la Fiscalía Adjunta contra la Legitimación de Capitales, por medio de la Unidad de Investigación de Asuntos de Crimen Organizado de Limón.

El imputado fue detenido este jueves, luego de permanecer en fuga desde el 08 de octubre del 2024.

La captura se produjo en un sector montañoso de difícil acceso, donde, según la investigación, el sospechoso se mantenía resguardado por otros integrantes de la organización.

“En el sitio, las autoridades ubicaron armas de fuego de alto poder ofensivo, entre ellas un fusil tipo AR-15 y un AK-47, así como equipos de comunicación con tecnología satelital, utilizados, en apariencia, para facilitar su logística y evadir la acción policial”, informó la Fiscalía.

Asimismo, el Ministerio Público explicó que, debido a las condiciones geográficas del lugar, se coordina la extracción del detenido mediante un operativo aéreo, para trasladarlo a la Fiscalía Adjunta de Limón, donde se tomará la declaración indagatoria del sospechoso y, posteriormente, se definirá la solicitud de medidas cautelares.

“Al imputado se le investiga por su presunta participación en diversos delitos, entre estos, narcotráfico, portación ilícita de armas permitidas y prohibidas, receptación, privación de libertad, robo agravado, legitimación de capitales y homicidio calificado”, detallaron las autoridades.

Cabe destacar que, en la fecha de su fuga, en octubre del 2024, se efectuó una serie de allanamientos en 35 inmuebles vinculados con la estructura criminal; desde entonces, Ruiz había logrado evadir la acción de la justicia.