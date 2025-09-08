La Fiscalía General de la República y la Asamblea Legislativa son las instituciones que más comentarios negativos reciben en la conversación digital.

Esto quedó demostrado gracias al Observatorio de Comunicación Digital, un estudio sistematizado de “escucha social” sobre los temas que se generan en redes sociales en el país realizado por la Universidad Latina.

En este se analizan las instituciones que han tenido algún “conflicto” con el Poder Ejecutivo.

Cabe destacar que dicho estudio mencionó que el presidente, Rodrigo Chaves, recibió un 42,1% de comentarios positivos y un 40,6% negativos, lo que según los especialistas refleja un apoyo dividido.

Mientras que el Poder Ejecutivo obtuvo 23,7% de comentarios positivos y el 54,5% de comentarios negativos. A esto se le suman los 21,8% de comentarios neutrales.

Análisis por institución