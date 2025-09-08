La percepción del presidente de la República, Rodrigo Chaves, en la opinión digital se encuentra en empate técnico.

Así lo demostró la Universidad Latina, tras presentar el Observatorio de Comunicación Digital, un estudio sistematizado de “escucha social” sobre los temas que se generan en redes sociales en el país.

Según se destaca en el informe, el presidente recibió un 42,1% de comentarios positivos y un 40,6% negativos, lo que según los especialistas refleja un apoyo dividido.

Estos datos muestran un claro contraste en relación con la conversación digital del Poder Ejecutivo.

Según el estudio, la valoración general de este poder muestra una mayoría de comentarios negativos.

Con el 23,7% de comentarios positivos y el 54,5% de comentarios negativos. A esto se le suman los 21,8% de comentarios neutrales.

Para este informe se analizaron la conversación en redes sociales, blogs y sitios web entre el 01 de junio y el 31 de agosto de 2025, según destacó la organización.