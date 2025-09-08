Floribeth Rodríguez, fiscal coordinadora de la Fiscalía de Niñez y Adolescencia, reveló que uno de los casos más duros, atendidos durante este 2025, fue la muerte de una bebé de 9 meses, quien falleció por hambre en manos de sus progenitores.

El hecho ocurrió en la provincia de Alajuela.

“La bebé de 9 meses murió de hambre, la dejaron morir sus progenitores. Estaba en un estado de desnutrición impresionante, la piel prácticamente pegada a los huesos. Es de las imágenes más difíciles de recordar incluso después del juicio”, comentó.

La fiscal señaló que este caso marcó profundamente al equipo judicial y que, aunque no fue posible devolverle la vida a la bebé, sí se logró hacer justicia.

Ambos padres aceptaron la responsabilidad en un procedimiento especial abreviado y recibieron una condena de 40 años de cárcel cada uno.

Además, explicó que la hermana de la bebé, una niña de 2 años, también estuvo a punto de morir por la misma causa. Pese a su edad, no podía caminar ni sostenerse por sí sola.

Fue atendida tras el fallecimiento de su hermana y logró recuperarse, aunque actualmente enfrenta secuelas psicológicas.