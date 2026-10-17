Femicidio de madre e hija: Buscan sospechoso en todo el país

Fecha de publicación: 17 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 17 de octubre de 2026

La Fuerza Pública mantiene un operativo de búsqueda en todo el territorio nacional para localizar al sospechoso del doble femicidio de una mujer y una niña de 10 años, ocurrido la tarde de este sábado en Liberia, Guanacaste.

Raúl Rivera Bonilla, director general de la Fuerza Pública, confirmó que los recursos policiales fueron desplegados en diferentes puntos del país con el objetivo de detener al sospechoso y ponerlo a las órdenes de las autoridades judiciales.

Este es el sospechoso.

“Lamentablemente, le da la muerte a su expareja y a su hija de 10 años”, indicó Rivera al referirse a los hechos durante sus declaraciones sobre el operativo.

Las víctimas fueron identificadas como una mujer de apellido López y su hija, de apellido Valdez, de tan solo 10 años. Ambas fueron encontradas sin vida dentro de una vivienda en la comunidad de Bella Vista, en Liberia.

El principal sospechoso es un hombre de apellido Valdez, quien, según la información preliminar, sería expareja de la mujer y padre de la menor.

La información preliminar señala que las víctimas presentaban heridas provocadas con un machete.

Según los datos disponibles, el sospechoso habría huido del lugar y, en apariencia, abordado un taxi. Las autoridades mantienen las acciones de búsqueda para ubicarlo y esclarecer las circunstancias del crimen.