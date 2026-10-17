Fecha de publicación: 17 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 17 de octubre de 2026

Una mujer adulta y una niña fueron encontradas sin vida dentro de una vivienda en Liberia, Guanacaste, la tarde de este sábado.

De acuerdo con la Cruz Roja Costarricense, la alerta se recibió a las 2:48 p. m. y al sitio se desplazó una unidad de soporte básico. A su llegada, los socorristas encontraron a ambas víctimas sin signos vitales.

La información preliminar señala que las víctimas presentaban heridas provocadas con un machete. Las autoridades investigan el caso como un presunto doble femicidio.

De manera preliminar, se identificó a un hombre de nacionalidad nicaragüense, como sospechoso de los hechos. Según la información disponible, sería la pareja sentimental de la mujer y el padre de la menor.

El sospechoso habría huido del lugar y, en apariencia, abordado un taxi. Hasta el momento, se desconoce hacia dónde se habría dirigido.

Las autoridades mantienen las diligencias para esclarecer lo ocurrido y ubicar al sospechoso. Se está a la espera de información oficial adicional sobre las circunstancias del caso.