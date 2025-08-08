Tras la aparición de unos restos humanos que podrían ser de Nelly Romero, la familia de la joven madre realizó una petición a través de las redes sociales.

Se trata de Angélica Romero, hermana de la mujer, quien a través de la red social de Facebook solicitó ayuda económica para los gastos de las honras fúnebres.

“Yo solo espero que los del OIJ me confirmen que es mi hermana, pero claramente se sabe aún casi 90% qué si es ella, cualquier cosa, mi familia y yo vamos a necesitar ayuda económicamente para los gatos fúnebres”, dijo.

Vivienda donde residía Romero.

Y es que la familia es de escasos recursos y por eso está pidiendo esta ayuda, para poder cerrar este capítulo tan triste.

La hermana es la encargada de recibir las ayudas económicas, por lo cual, las personas interesadas pueden hacer el Sinpe Móvil al 5014 – 1566 a nombre de Angélica Romero González.