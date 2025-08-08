Alba Luz Urbina, vecina y amiga de Nelly Romero, afirma que la mujer desaparecida le pidió que, si llegaba a morir, cuidara de sus hijos.

Urbina explicó que mantenía una relación cercana con Romero, quien presuntamente fue asesinada por un hombre de apellido González, actualmente en prisión preventiva.

Relató que días antes conversó con Romero, quien le solicitó no dejar solos a su hijo y a su madre.

“Esto es muy duro, no lo esperábamos, menos de esta manera. En una ocasión me dijo que, si le pasaba algo, la mamá (de Nelly) se hiciera responsable y que yo ayudara a cuidar al hijo. Yo le respondí que sí”, comentó.

Además, expresó que la comunidad está conmocionada por lo ocurrido y pidió al sospechoso confesar, recordándole que Romero era madre de tres menores.

“Lo único que digo es que piense que él también tiene hijos y familia. Es muy duro dejar a estos niños sin madre. Yo tengo hijos y esto es algo muy doloroso”, afirmó.

Urbina recordó que, días antes, Romero le hizo preguntas sobre qué harían si ella moría.

Incluso, le pidió que, en caso de fallecer, la vistieran de morado para sus honras fúnebres.

“Me dijo: ‘Necesito que me pongas una ropita morada’. Creo que tal vez presentía su muerte. En este caso no hemos podido ponerle la ropa morada, pero la tengo, y si la familia me lo permite, se la colocaré”, agregó.

Diario Extra intentó obtener la reacción de la familia de Romero tras el hallazgo de restos que podrían pertenecerle; sin embargo, prefirieron no dar declaraciones por ahora, a la espera de los resultados oficiales.

¿Qué se sabe del caso?

• El 6 de julio se reportó la desaparición en Puerto Viejo de Sarapiquí

• La investigación del OIJ plantea la tesis de un posible homicidio

• El sospechoso del crimen es un hombre de nacionalidad nicaragüense y de apellido González

• El 21 de julio se ubica el carro de González, que dio positivo con sangre tras un examen con luminol

• Tras allanar la casa del sospechoso, se establece la hipótesis del homicidio

• El sospechoso purga una prisión preventiva de tres meses

• El 6 de agosto se encuentra en Guatuso un cuerpo en estado esquelético y con prendas, que hace presumir que se trata de Romero

Fuente: OIJ