Falso adelantamiento cobra la vida de motociclista en Limón

Fecha de publicación: 13 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 13 de octubre de 2026

Un falso adelantamiento dejó como resultado un hombre de apellido Baltodano fallecido la tarde de este martes sobre la ruta 241 en Limón.

De acuerdo con un oficial de tránsito, el motociclista trató de adelantar a otro vehículo y colisionó de frente contra un camión, lo que ocasionó la muerte inmediata del hombre.

Foto: Corresponsal Raúl

La víctima era barbero en el sector y además estudiante de colegio.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se apersonó al lugar para el levantamiento del cuerpo y la respectiva investigación del caso.

Con información del corresponsal Raúl Cascante.

Video: Rigoberto Alfaro, oficial de tránsito de Limón

Lea además: Así habría robado pertenencias de un carro en centro comercial de Alajuela