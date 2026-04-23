Facultad de Derecho de la UCR evita pronunciarse por supuestos gastos irregulares

La Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica (UCR) evitó pronunciarse sobre una denuncia por presuntas irregularidades en el uso de fondos públicos, luego de que un estudiante elevara el caso ante el Consejo Universitario (CU).

Mediante una respuesta oficial, y por indicaciones de la Decanatura, la unidad académica señaló que no puede emitir criterio ni referirse al fondo de lo planteado “en virtud de la naturaleza de los supuestos hechos” y ante la posible existencia de procesos en curso en instancias universitarias competentes.

Según indicaron, esta decisión busca resguardar el debido proceso, la correcta tramitación de los asuntos y la integridad de cualquier investigación que eventualmente se esté desarrollando.

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Denuncia apunta a gastos en alimentos

El caso fue presentado por Jonathan Alfaro, representante estudiantil ante la Asamblea de Facultad, quien cuestiona el uso de ¢678.527 en compras realizadas entre octubre y noviembre de 2025.

De acuerdo con la denuncia, los recursos habrían sido utilizados en la adquisición de alimentos, bebidas y suministros, como tamales, queques navideños, frutas, gaseosas y artículos desechables. Estos gastos, en apariencia, fueron reportados como parte de actividades institucionales, incluyendo asambleas o encuentros académicos.

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No obstante, el estudiante sostiene que, tras revisar documentación administrativa como facturas y reintegros, existen inconsistencias entre el destino reportado y el uso real de los fondos.

Otro elemento que genera cuestionamientos es que varias compras se efectuaron en fechas en que la facultad operaba bajo modalidad virtual, debido a afectaciones en la infraestructura por inundaciones.

La denuncia también involucra a la decana, Marcela Moreno, a quien se le atribuye una posible responsabilidad en la aprobación y supervisión de los recursos.

Entre las peticiones planteadas se incluye la apertura de una investigación por parte de la Contraloría Universitaria y la elaboración de un informe público.