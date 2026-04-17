Un estudiante de la Universidad de Costa Rica (UCR) presentó una denuncia formal ante el Consejo Universitario (CU) por presuntas irregularidades en el uso de fondos públicos dentro de la Facultad de Derecho, específicamente en la sede Rodrigo Facio.

El denunciante es Jonathan Alfaro, representante estudiantil ante la Asamblea de Facultad. Él señala una serie de gastos que, a su criterio, no coinciden con el uso reportado ante la administración universitaria. El monto total cuestionado asciende a ¢678.527, correspondiente a compras realizadas entre octubre y noviembre de 2025.

“Este tipo de denuncias que provienen de los estudiantes son muy importantes porque demuestran al pueblo costarricense que los estudiantes estamos vigilantes y que no vamos a permitir que unos pocos se desperdicien y se despilfarren los dineros que tanto necesita la juventud costarricense para poder salir adelante”, dijo el estudiante.

De acuerdo con el documento, los recursos habrían sido utilizados en la adquisición de alimentos, bebidas y suministros, incluyendo tamales, queques navideños, frutas, gaseosas y artículos desechables. Estos gastos, según se detalla, fueron registrados inicialmente con fines institucionales, como la atención de asambleas o actividades académicas.

Foto: Wilbert Hernández.

Sin embargo, el denunciante sostiene que, tras revisar facturas, reintegros y documentación administrativa, existen inconsistencias entre el destino reportado de los fondos y su uso real. En ese sentido, plantea que parte de los insumos habrían sido utilizados en un convivio institucional realizado el 5 de diciembre de 2025.

Otro de los elementos señalados es que varias de estas compras se realizaron en fechas en las que la facultad se encontraba bajo modalidad virtual, debido a afectaciones en la infraestructura por inundaciones.

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La denuncia también involucra a la decana de la Facultad de Derecho, Marcela Moreno, a quien se le atribuye una presunta responsabilidad en la aprobación y supervisión de estos recursos. Por ello, están solicitando que rinda cuentas ante las autoridades universitarias y que se determine si existió alguna falta administrativa.

Grupo Extra solicitó una reacción a la funcionaria; sin embargo, al cierre de esta nota no se obtuvo respuesta.

“Hechos tan lamentables como estos, lo único que hacen es darle excusas a los que quieren acabar con la educación pública. Pero como estudiante de la Universidad de Costa Rica, yo lo que quiero es reiterar al pueblo costarricense nuestro compromiso de velar porque los fondos públicos se utilicen de manera adecuada”, expresó Alfaro.

Entre las peticiones planteadas, se incluye la apertura de una investigación por parte de la Contraloría Universitaria, así como la elaboración de un informe público sobre los gastos cuestionados y el evento en el que presuntamente fueron utilizados.