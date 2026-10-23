FA pide a Cindy Murillo llevar al TSE acusación sobre supuestos fondos ligados a Maduro y Cuba

Fecha de publicación: 23 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 23 de octubre de 2026

El Frente Amplio (FA) exigió a la diputada del Partido Pueblo Soberano (PPSO), Cindy Murillo, presentar pruebas de sus acusaciones sobre un supuesto financiamiento de la agrupación proveniente del régimen cubano y del depuesto dictador venezolano, Nicolás Maduro, a la vez que instó a presentar una denuncia ante el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

La reacción surge después de que Murillo acusara al FA, en el Plenario Legislativo, de haber recibido recursos de esos regímenes para la campaña electoral de este año.

“Diputados del FA, nosotros no recibimos financiamiento de regímenes comunistas para la campaña de Soberano, como ustedes, partidos comunistas, sí han recibido de países como Venezuela, como el expresidente Maduro que ha financiado campañas en Latinoamérica de partidos como ustedes”, dijo Murillo el 14 de octubre en el Plenario.

En un oficio dirigido a la legisladora, el Comité Ejecutivo Nacional frenteamplista calificó sus afirmaciones como falsas y le pidió demostrar documentalmente sus señalamientos.

La diputada del PPSO, Cindy Murillo en el Plenario. Foto: Mauricio Aguilar.

El oficio está firmado por el secretario general del FA y exdiputado Jonathan Acuña; la presidenta de la agrupación, Patricia Mora; y la tesorera, Kattia González.

Los diputados del FA, José María Villalta, Antonio Trejos y Vianey Mora. Foto: Jorge Castillo.

FA pide pruebas

El partido sostuvo que durante sus 22 años de existencia no existe ninguna resolución del TSE que haya determinado irregularidades de ese tipo en sus finanzas.

“Le exigimos que presente de inmediato la correspondiente denuncia ante el TSE. Estamos seguros de que carecerá de todo sustento”, indicó el partido.

El FA también defendió que sus cuestionamientos sobre las finanzas de otras agrupaciones se han sustentado en documentación y recordó sus denuncias relacionadas con la campaña que llevó a Rodrigo Chaves a la Presidencia en 2022.