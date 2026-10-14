Diputada del PPSO acusa al FA de recibir financiamiento de Nicolás Maduro

Fecha de publicación: 14 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 14 de octubre de 2026

Un tenso intercambio marcó la sesión del Plenario de la Asamblea Legislativa de este miércoles, a raíz de que la diputada del oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO), Cindy Murillo, señalara que el partido Frente Amplio (FA) recibió financiamiento del dictador venezolano Nicolás Maduro para las elecciones nacionales.

“Nosotros no recibimos financiamiento de regímenes comunistas para la campaña, como ustedes, partidos comunistas, si han recibido de países como Venezuela, como el expresidente Maduro, que ha financiado campañas en Latinoamérica de partidos como ustedes y que vienen esos fondos del narco y por eso hoy está siendo juzgado en Estados Unidos”, señaló Murillo.

José María Villalta, jefe de fracción del Partido Frente Amplio. Foto: Archivo.

Ante esos señalamientos, el jefe de fracción del FA, José María Villalta señaló que las aseveraciones de Murillo consisten en una “sarta de mentiras”.

“Diputada Murillo Artavia, usted acaba de batir el récord de mentiras por segundo que puede decir el ser humano. Usted acaba de decir una sarta de mentiras que nos tiene a todos pasmados porque no puede probar ni una sola”, señaló Villalta.

El jefe de fracción frenteamplista reiteró la denuncia que presentó el FA contra Murillo ante la Procuraduría General de la República por un presunto “conflicto de intereses” al participar en los dos debates del proyecto de ley de “Creación del Área Silvestre Protegida Paisaje Nacional Espejo de Agua Embalse Arenal”, que supuestamente beneficia a un negocio familiar de la legisladora.

“Aquí la única que está denunciada por corrupción es usted (…) porque nosotros la denunciamos. Fuimos a los tribunales y presentamos la relación de hechos de los actos de corrupción suyos que estamos denunciando. La reto aquí a que usted haga lo mismo del montón de mentiras que acaba de decir”, expresó Villalta.

El intercambio surge a pocas horas de que se integre oficialmente la Comisión Especial Investigadora que fiscalizará el financiamiento a la campaña electoral de 2022 y la de 2026.