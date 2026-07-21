FA condiciona diálogo sobre eurobonos: “Primero que Chaves desista de impuestos a la canasta básica”

Que el gobierno de Laura Fernández desista de cualquier intención de subir el Impuesto Valor Agregado (IVA) al 13% a la canasta básica es la condición de la bancada del partido Frente Amplio (FA) para “tan solo iniciar cualquier conversación” sobre la autorización para emitir eurobonos.

En ese sentido, el jefe de la bancada del FA, José María Villalta, puso como condición que el ministro de Hacienda y de la Presidencia, Rodrigo Chaves, “desista” de gravar con más impuestos a la canasta básica.

María Eugenia Román, diputada del FA.

“Primero que salga (Rodrigo) Chaves a desistir de meterle más impuestos a la canasta básica. Hasta que eso no pase, no hay chance de iniciar conversaciones. Si lo hacen, ya nos sentaremos a la mesa para exigir que bajen el monto, plazo, interés máximo, y para exigir que antes de aprobar eurobonos tengamos aprobada una fuerte agenda de combate a la evasión y un mecanismo para que paguen a la CCSS”, concluyó el jefe de fracción, José María Villalta.

Medidas no garantizan luz verde a eurobonos

No obstante, la bancada del FA aseguró que, no gravar con el IVA a la canasta básica, no significa que esa fracción apoyará el proyecto de eurobonos del gobierno.

“Este compromiso de no afectar el costo de vida a las familias costarricenses solo sería un primer y necesario paso para abrir un canal de comunicación sobre la iniciativa”, señaló el FA.

Asamblea Legislativa. Foto: Archivo.

En caso de abrir un canal de negociación, el FA exigirá la reducción de la emisión y los períodos, reducir la tasa de interés máxima e incluir diversos mecanismos de transparencia.

Además, plantearon que la bancada solicita que, de previo a la aprobación del proyecto de eurobonos, se apruebe la agenda fiscal en materia de combate a la evasión y tributación justa y finalmente, la puesta en marcha de un mecanismo real de pago de la deuda del Estado con la CCSS.

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Más temprano, la fracción del Partido Liberación Nacional (PLN) externó su rechazo al proyecto de colocación de eurobonos, impulsado por el Gobierno, por lo que los diputados verdiblancos votarían en contra de su aprobación.

Los legisladores indicaron que no van a permitir que el Gobierno reciba un “cheque en blanco” para emitir $13.500 millones de deuda en mercados internacionales y exigen un diálogo para reducir los montos y plazos.