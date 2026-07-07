Dobles propone una comisión de infraestructura, pero oficialismo la rechaza

La diputada de la Coalición Agenda Ciudadana, Claudia Dobles, propuso una reforma al Reglamento de la Asamblea Legislativa para la creación de la “Comisión Permanente Especial de Infraestructura y Transporte Público”, una iniciativa que no contaría con el respaldo del Partido Pueblo Soberano (PPSO) y sus 31 diputados.

Durante la reunión de jefaturas de fracción del jueves 2 de julio, Dobles propuso la creación de la comisión, que fue respaldada por otras bancadas.

“La infraestructura no puede seguir siendo atendida de manera fragmentada. Costa Rica necesita una visión integral que permita dar continuidad a los grandes proyectos nacionales, fortalecer la transparencia y garantizar que las decisiones se tomen con el conocimiento técnico y la especialización que esta materia exige”, señaló Dobles en un mensaje divulgado posteriormente por su despacho de prensa.

Acosta dice que comisiones diluyen trabajo

Durante la sesión de jefaturas de fracción del pasado 2 de julio, el jefe de la bancada oficialista, Nogui Acosta, se mostró en contra de la creación de más comisiones.

“Mi preocupación con este tipo de comisiones es que diluyen la capacidad de los diputados de estar al tanto de todo y afecta la capacidad de conversación”, dijo Acosta.

Al respecto, Dobles aseguró que la creación de la Comisión es de gran relevancia y que, más allá de proyectos específicos, valdría la pena instalar el foro legislativo.

“Me parece que puede ser un espacio para generar una serie de iniciativas que mejoren buena parte de la infraestructura de este país”, señaló Dobles.

Sergio Araya, analista político.

Comisiones generarían estrés

A criterio del analista político, Sergio Araya, la creación de un gran número de comisiones generaría “estrés” institucional.

“Pero ciertamente, tanta comisión puede eventualmente generar estrés institucional, particularmente porque esas comisiones adicionales también tienen que ser integradas por las mismas diputaciones, lo que puede repercutir en su desempeño global tanto en las comisiones reglamentarias como en el plenario”, consideró Araya.

A la vez, mencionó que, posiblemente en este período legislativo, la creación de comisiones no será una constante.