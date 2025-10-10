El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) identificó a las dos víctimas fallecidas durante una balacera ocurrida en Desamparados esta madrugada.

Se trata de dos hombres extranjeros identificados de apellido Romero de nacionalidad salvadoreña y otro de apellido López de nacionalidad nicaragüense.

Escena de balacera en Desamparados. Foto: Wilbert Hernández.

El incidente se registró a unos 100 metros del Palí de San Juan de Dios, frente a un supermercado, donde vecinos alertaron sobre múltiples detonaciones.

Al llegar al sitio, la Cruz Roja confirmó que 2 personas habían fallecido en la escena y 3 más fueron trasladadas en condición crítica a distintos centros médicos, incluyendo el Hospital San Juan de Dios, el Hospital Calderón Guardia y el Hospital México.

La escena permanece acordonada por la Fuerza Pública, mientras que agentes del OIJ, de la Sección de Inspecciones Oculares y Recolección de Indicios (SIORI), se encuentran realizando el levantamiento de los cuerpos y la recolección de evidencias.

En colaboración con Fabiana Conejo.