Una violenta balacera ocurrida la madrugada de este viernes en Desamparados dejó como saldo preliminar 2 personas fallecidas y 3 heridas, según información de cuerpos de emergencia.

El incidente se registró a unos 100 metros del Palí de San Juan de Dios, frente a un supermercado, donde vecinos alertaron sobre múltiples detonaciones.

Al llegar al sitio, la Cruz Roja Costarricense confirmó que 2 personas habían fallecido en la escena y 3 más fueron trasladadas en condición crítica a distintos centros médicos, incluyendo el Hospital San Juan de Dios, el Hospital Calderón Guardia y el Hospital México.

La escena permanece acordonada por la Fuerza Pública, mientras que agentes del OIJ, del Sección de Inspecciones Oculares y Recolección de Indicios (SIORI), se encuentran realizando el levantamiento de los cuerpos y la recolección de evidencias.

Las causas del ataque armado aún no han sido confirmadas, y el caso se mantiene bajo investigación por parte del OIJ.