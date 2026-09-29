Fecha de publicación: 29 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 29 de septiembre de 2026

Tres días después de su salida de Canal 7, el periodista Walter Campos se pronunció públicamente y agradeció las numerosas muestras de apoyo que asegura haber recibido tras conocerse su despido.

Campos publicó un video en su cuenta de Instagram en el que evitó profundizar sobre las circunstancias de su salida de la televisora y, en cambio, aprovechó para compartir algunas de las enseñanzas que asegura le dejó su trayectoria como comunicador.

“Ha sido un fin de semana muy movido, principalmente por el tema que ya conocen”, comenzó diciendo.

El periodista explicó que la cantidad de mensajes recibidos durante los últimos días lo llevó a dirigirse a sus seguidores.

“Muchísimas gracias, de verdad. Leí la gran mayoría, contesté los más que pude y de verdad quería agradecerles muchísimo”, expresó.

Durante su mensaje, Campos señaló que prefería no centrarse en su situación personal y dedicó buena parte del video a reflexionar sobre las experiencias acumuladas durante su carrera.

Una de ellas, aseguró, ha sido aprender a no juzgar a las personas sin conocer primero su realidad.

Reactivará proyectos personales

Campos también aprovechó su primera aparición pública tras el despido para anunciar que continuará ligado a la comunicación mediante sus proyectos personales.

El periodista recordó que actualmente cuenta con dos podcasts. Uno de ellos es Zen y Caos, enfocado en entrevistas y conversaciones con diferentes invitados, mientras que el otro forma parte de su plataforma sobre cine Cameo Movie Blog.

Además, anunció que pretende reactivar su canal de YouTube para concentrar allí entrevistas, videos y el contenido de sus diferentes proyectos.

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“Comunicar es mi pasión. Siempre lo es, siempre lo ha sido”, expresó Campos antes de finalizar el mensaje.

El periodista cerró agradeciendo nuevamente las muestras de respaldo recibidas durante los últimos días y dejó claro que continuará generando contenido fuera de la pantalla de Canal 7.