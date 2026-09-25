Despiden a otra figura de Canal 7

Fecha de publicación: 26 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 25 de septiembre de 2026

El reconocido presentador de 7 Estrellas, Walter Campos, fue despedido este viernes, tras haber laborado en la Televisora de Costa Rica durante casi 22 años.

Así lo confirmó Campos en sus redes sociales, mencionando que fue un honor, una pasión y un privilegio haber trabajado tanto tiempo en el canal 7 en varios formatos como 7 Estrellas, Buen Día, En Vivo, Los Premios Oscar, Miss Costa Rica y 6 Elecciones Presidenciales.

“Fácil de resumir, si es que acaso nos gusta lo fácil. A mí no. No hay resumen que valga: las historias, las personas y enseñanzas costaron tiempo, esfuerzo y horas de sueño, pero cuando tu trabajo y tu pasión son las mismas, el reto se recibe con ganas” indicó.

La salida de Campos se suma a otros movimientos que se estarían dando dentro de Teletica, entre ellos Daniel Céspedes, quien laboró 14 años en la empresa.