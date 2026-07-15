El exdirector de la Policía Fiscal, Irvin Malespín, enfrentará un juicio en los próximos días, según confirmó la oficina de prensa del Ministerio Público, luego de ser detenido en el centro penal de San Sebastián por, presuntamente, intentar ingresar un reloj inteligente que, en apariencia, no reportó.

“La Fiscalía Adjunta del I Circuito Judicial de San José indicó que, en la audiencia realizada el jueves pasado, el Tribunal de Flagrancia declaró la competencia para el trámite de la causa, lo que significa que el caso se desarrollará mediante esa modalidad expedita. Asimismo, el despacho informó que el Tribunal programó la continuación de la audiencia para el próximo 30 de julio”, señaló el Ministerio Público.

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Las autoridades también explicaron que, debido a que el exdirector cuenta con los arraigos familiar, domiciliar y laboral, la Fiscalía determinó que continúe vinculado al proceso penal sin necesidad de que se le impongan medidas cautelares.

Sobre la detención del exdirector

Malespín ocupó el cargo de Director de Policía Fiscal años atrás en el gobierno de Carlos Alvarado.

La Dirección de la Policía Penitenciaria informó que la captura se dio al ingreso al CAI San José (San Sebastián).

“Se le detectó que portaba un reloj inteligente que, en apariencia, no reportó. Por tal razón, se le decomisó y se coordinó con la Fiscalía del Segundo Circuito Judicial de San José para el trámite correspondiente”, señaló Justicia.