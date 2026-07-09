Confirman causa contra exdirector de Policía Fiscal

La Policía Penitenciaria presentó ante la Fiscalía de Flagrancia, la tarde de ayer miércoles, al abogado y exdirector de la Policía Fiscal, Irving Malespín, según confirmó el Ministerio Público por medio de la Fiscalía Adjunta del I Circuito Judicial de San José.

Esto luego que Malespín fue detenido en la cárcel de San Sebastían, según el Ministerio de Justicia por intentar introducir un artículo electrónico prohibido al centro penal.

La Fiscalía indicó que se le atribuye el supuesto delito de introducción de teléfonos celulares, satelitales u otros dispositivos tecnológicos destinados a la comunicación, en los establecimientos penitenciarios de la modalidad cerrada.

“A raíz de ello, el despacho abrió la causa 26-000745-1283-PE y puso el caso en conocimiento del Tribunal de Flagrancia, el cual citó al imputado para que se presente hoy para su participación en la audiencia inicial”, indicó el Ministerio Público.

Asimismo, detallaron que debido a que Malespín cuenta con los arraigos procesales requeridos, ayer se determinó que permaneciera sin medidas cautelares, a la espera del desarrollo de la audiencia indicada.

Sobre su detención

Malespín ocupó el cargo de Director de Policía Fiscal años atrás en el gobierno de Carlos Alvarado.

La Dirección de la Policía Penitenciaria informó que la captura se dio al ingreso al CAI San José (San Sebastián).

“Se le detectó que portaba un reloj inteligente que, en apariencia, no reportó. Por tal razón, se le decomisó y se coordinó con la Fiscalía del Segundo Circuito Judicial de San José para el trámite correspondiente”, señaló Justicia.