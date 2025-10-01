Estrellita, la perrita que fue abusada y ahora se encuentra en cuidado de la Fundación Anhelo Pet’s, necesita ayuda a pocos días de su primera operación.

El caso se dio a conocer tras denuncias de vecinos de la zona de Quepos. En estas aseguraban haber sido testigos de los brutales abusos por parte del “dueño”.

Desde la fundación afirman que los vecinos no intervenían, ya que en apariencia el sujeto sería alguien considerado peligroso en el sitio e incluso estuvo en la cárcel.

Ahora Estrellita se enfrenta a un nuevo reto: los cuidados, las cirugías necesarias y los altos costos.

Los gastos de las operaciones que necesita la perrita de aproximadamente un año rondan los 450 mil colones, pero desde la fundación mencionan que no se ha logrado ni conseguir la mitad de esto.

En su primera cirugía se procederá a realizarle la castración y acomodar la zona de la vulva. Posteriormente, se realizará con la reconstrucción.

“Gracias a Dios no hay tumor, no hay lesiones en el estómago ni nada de eso. Por eso se le hicieron varios exámenes de ultrasonido y radiografías. Lo único es que sí se necesita, son fondos para las 2 cirugías que tienen que hacerse”, comentan.

Para colaborar con Estrellita, las personas se pueden poner en contacto de manera directa con la fundación al número (+506) 8840-3334.

Otras vías para colaborar: