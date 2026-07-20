Estos son los miembros de Fuerza Élite: Ejecutivo detalla lista

El Ministerio de Seguridad Pública (MSP) dio a conocer la lista de los 33 miembros de Fuerza Élite, equipo conformado por distintos jerarcas policiales.

Este grupo se somete a pruebas de polígrafo, ya que, según la propia presidenta Laura Fernández, quien indicó que la medida busca evitar temas de corrupción a lo interno de los cuerpos policiales.

La lista

1. Director General de Fuerza Pública. Comisario Raúl Rivera Bonilla

2. Subdirector General de Fuerza Pública. Comisionado César Anchía Céspedes

3. Subdirector General de Fuerza Pública. Comisionado Edward Monestel Navarro

4. Director de Operaciones. Comisionado Freddy Guillén Varela

5. Director Academia Nacional de Policía. Comisionado Oscar Jiménez Alvarado

6. Director Regional 1. Comisionado Osmán Chacón Fernández.

7. Director Regional 2. Comandante Walber José Porras Alemán

8. Director Regional 3. Comisario Eric Lacayo Rojas

9. Director Regional 4. Comandante Daryell Porqueth Villalobos

10. Director Regional 5. Comisionado Larson Alemán Poveda

11. Director Regional 6. Comandante Wilberth Solano Solano

12. Director Regional 7. Comisionada Marisol Flores Chavarría

13. Director Regional 8. Comisionado Elder Monge Castro

14. Director Regional 9. Comandante Carlos Solano Lazo

15. Director Regional 10. Comandante Jimmy Araya Arrieta

16. Director Regional 11. Comisionado César Anchía Céspedes (Recargo)

17. Director Regional 12. Comisionada Yadelly Noguera Corea

18. Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal. Comisionado Jorge Madrigal González

19. Dirección de Programas Policiales Preventivos. Comisionada Xinia Vásquez Mora

20. Policía Turística. Comandante Blanca Segura Zúñiga (Recargo)

21. Dirección de Apoyo Legal Policial Comisionada Kattia Rivera Bonilla

22. Policía de Tránsito Policía.

23. Policía de Control Fiscal.

24. Policía de Migración. Edwin Miranda Hernández

25. Policía de Control de Drogas. Stephen Madden Barrientos

26. Servicio de Vigilancia Aérea. Javier Moreira Villegas

27. Servicio Nacional de Guardacostas. Juan Carlos Alvarado Quesada

28. Dirección General de Armamento. Jeffry Cerdas Lobo

29. Dirección de la Policía de Fronteras. Gerald Camacho Sánchez

30. Despacho del Viceministro de Unidades Regulares de la Fuerza Pública. Nelson Barquero Pérez

31. Despacho del Viceministro de Unidades Especiales. Gerardo Castaing Bustillos

32. Despacho Viceministerio Administrativo. Carolina Castro del Castillo

33. Policía Penitenciaria.

La presidenta anunció inclusive que se despidió a 7 funcionarios miembros de la Fuerza Élite por fallar en la prueba del polígrafo.