Estos son los miembros de Fuerza Élite: Ejecutivo detalla lista

El Ministerio de Seguridad Pública (MSP) dio a conocer la lista de los 33 miembros de Fuerza Élite, equipo conformado por distintos jerarcas policiales.
Este grupo se somete a pruebas de polígrafo, ya que, según la propia presidenta Laura Fernández, quien indicó que la medida busca evitar temas de corrupción a lo interno de los cuerpos policiales.
1. Director General de Fuerza Pública. Comisario Raúl Rivera Bonilla
2. Subdirector General de Fuerza Pública. Comisionado César Anchía Céspedes
3. Subdirector General de Fuerza Pública. Comisionado Edward Monestel Navarro
4. Director de Operaciones. Comisionado Freddy Guillén Varela
5. Director Academia Nacional de Policía. Comisionado Oscar Jiménez Alvarado
6. Director Regional 1. Comisionado Osmán Chacón Fernández.
7. Director Regional 2. Comandante Walber José Porras Alemán
8. Director Regional 3. Comisario Eric Lacayo Rojas
9. Director Regional 4. Comandante Daryell Porqueth Villalobos
10. Director Regional 5. Comisionado Larson Alemán Poveda
11. Director Regional 6. Comandante Wilberth Solano Solano
12. Director Regional 7. Comisionada Marisol Flores Chavarría
13. Director Regional 8. Comisionado Elder Monge Castro
14. Director Regional 9. Comandante Carlos Solano Lazo
15. Director Regional 10. Comandante Jimmy Araya Arrieta
16. Director Regional 11. Comisionado César Anchía Céspedes (Recargo)
17. Director Regional 12. Comisionada Yadelly Noguera Corea
18. Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal. Comisionado Jorge Madrigal González
19. Dirección de Programas Policiales Preventivos. Comisionada Xinia Vásquez Mora
20. Policía Turística. Comandante Blanca Segura Zúñiga (Recargo)
21. Dirección de Apoyo Legal Policial Comisionada Kattia Rivera Bonilla
22. Policía de Tránsito Policía.
23. Policía de Control Fiscal.
24. Policía de Migración. Edwin Miranda Hernández
25. Policía de Control de Drogas. Stephen Madden Barrientos
26. Servicio de Vigilancia Aérea. Javier Moreira Villegas
27. Servicio Nacional de Guardacostas. Juan Carlos Alvarado Quesada
28. Dirección General de Armamento. Jeffry Cerdas Lobo
29. Dirección de la Policía de Fronteras. Gerald Camacho Sánchez
30. Despacho del Viceministro de Unidades Regulares de la Fuerza Pública. Nelson Barquero Pérez
31. Despacho del Viceministro de Unidades Especiales. Gerardo Castaing Bustillos
32. Despacho Viceministerio Administrativo. Carolina Castro del Castillo
33. Policía Penitenciaria.
La presidenta anunció inclusive que se despidió a 7 funcionarios miembros de la Fuerza Élite por fallar en la prueba del polígrafo.