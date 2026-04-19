Estos son los delitos que se investigan contra sospechoso de vapulear a jueza

El Poder Judicial y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmaron la detención de un hombre de apellido Ulloa, de 40 años, quien figura como sospechoso de agredir fuertemente a Katty Carballo, jueza de ejecución de la pena.

La aprehensión se ejecutó la noche de este sábado, alrededor de las 10:00 p.m. Según el OIJ, el hombre se encontraba en su vivienda cuando fue detenido.

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“Esta causa se tramita bajo el expediente número 25-001548-0369-PE por los delitos de tentativa de homicidio, amenazas agravadas y lesiones. Por razones propias de la etapa procesal de investigación y por disponerlo así el numeral 295 del Código Procesal Penal, no es posible brindar mayores detalles del caso”, detalló el Poder Judicial.

Las autoridades judiciales también confirmaron que durante las últimas horas realizaron diligencias para la obtención de prueba relevante dentro de la investigación.

“Hoy domingo se realiza la diligencia de indagatoria por parte de la Fiscalía respectiva. En caso de que proceda conocer una solicitud de medidas cautelares, la audiencia se tiene prevista para la tarde o noche de este domingo en el Juzgado Penal de Heredia, que es el despacho competente”, indicó el Poder Judicial.