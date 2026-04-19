La noche del sábado fue detenido el hombre sospechoso de agredir a Kattia Carballo, jueza de ejecución de la pena, según confirmó su abogado defensor, Levinson Escalante, a Grupo Extra.
“Ya está en las celdas del OIJ y en horas de la tarde se realizará la audiencia de solicitud de prisión preventiva en los Tribunales de Heredia”, indicó Escalante.
El sospechoso fue identificado con el apellido Ulloa. De momento, se desconoce el lugar exacto donde se efectuó la detención.
Lea:
De acuerdo con la información conocida, el sujeto habría golpeado a Carballo a pocos metros de su vivienda, cuando la jueza paseaba a su perro.
“Me vio caminando en el residencial con el perro, entró a la casa, agarró a su perro, que es muy bravo y peligroso, y me alcanzó. Le dijo al perro ‘salga’ y el animal se me tiró encima. Si no es porque mi perro se interpone, el animal me muerde el cuello. Yo quedé en el suelo y logré darle una patada al perro, pero el hombre se vino contra mí y me agarró a puñetazos. Me tiró contra una baranda del vecino, me agarró del pelo y me lanzó. Ando la cara golpeada, las rodillas despedazadas y ya en el suelo me agarró a patadas y me arrastraba”, narró la jueza.
Además, indicó que el sujeto le gritaba improperios y le mencionaba que era jueza mientras la golpeaba. Luego, según dijo, el hombre se subió a su carro y se fue del lugar.