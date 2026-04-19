La noche del sábado fue detenido el hombre sospechoso de agredir a Kattia Carballo, jueza de ejecución de la pena, según confirmó su abogado defensor, Levinson Escalante, a Grupo Extra.

“Ya está en las celdas del OIJ y en horas de la tarde se realizará la audiencia de solicitud de prisión preventiva en los Tribunales de Heredia”, indicó Escalante.

El sospechoso fue identificado con el apellido Ulloa. De momento, se desconoce el lugar exacto donde se efectuó la detención.

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De acuerdo con la información conocida, el sujeto habría golpeado a Carballo a pocos metros de su vivienda, cuando la jueza paseaba a su perro.