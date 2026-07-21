Esto responde el régimen de Nicaragua a críticas de Costa Rica

El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo reaccionó al pronunciamiento del Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica a raíz de que el dictador de Nicaragua asegurara que no volverá a haber elecciones en el vecino país del norte.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua calificó de “atrevidas” las reacciones de Costa Rica y aseguró que Nicaragua “no es una provincia de su respetable país”, por lo que “tiene derecho a ejercer su soberanía e independencia”.

“Desconocemos las atrevidas declaraciones del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica, y ratificamos que los asuntos nacionales son propios de cada Estado independiente, y que Nicaragua nunca ha intervenido en los problemas, conflictos o desafíos que ha tenido y, como cualquier otro país tiene y mantiene, el Gobierno de Costa Rica”, señaló Nicaragua.

A raíz de que el dictador de Nicaragua, Daniel Ortega, asegurara que en Nicaragua ya no habrá elecciones, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica abogó por las elecciones libres en el país vecino del norte.

En el marco de la conmemoración del 47 aniversario de la Revolución Sandinista, Ortega aseguró que en Nicaragua ya no se celebrarán elecciones.