Cancillería aboga por elecciones libres en Nicaragua, tras discurso de Ortega

A raíz de que el dictador de Nicaragua, Daniel Ortega, asegurara que en Nicaragua ya no habrá elecciones, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica abogó por las elecciones libres en el país vecino del norte.

En el marco de la conmemoración del 47 aniversario de la Revolución Sandinista, Ortega aseguró que en Nicaragua ya no se celebrarán elecciones.

“Costa Rica siempre ha apoyado y abogará por unas elecciones libres, democráticas, transparentes y plurales en la República de Nicaragua. Costa Rica reitera su profunda preocupación por el cierre sistemático de los espacios cívicos y la persecución contra las voces disidentes”, señaló la Cancillería de Costa Rica.

A la vez, señaló que debido a la falta de garantías en las elecciones del 6 de noviembre de 2021, en las que Ortega se autoproclamó ganador luego de encarcelar a opositores, Costa Rica no reconoció los resultados.

“Cabe recordar que por la ausencia de condiciones y garantías requeridas, Costa Rica no reconoció el último proceso electoral de Nicaragua, ejecutado en 2021”, puntualiza.

Ortega aseguró que trabajará con el Parlamento de Nicaragua, bajo su control, para la elaboración de leyes que “pongan un muro” a opositores.