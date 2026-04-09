Una serie de allanamientos ejecutados por la Policía de Control de Drogas (PCD) permitió la detención de 3 sospechosos vinculados a una estructura criminal asociada al cartel de Sinaloa, dedicada al apoyo logístico para el tráfico internacional de drogas.

Los operativos se realizaron de manera simultánea en Puntarenas y Guanacaste, como parte de una investigación de carácter transnacional que busca desarticular redes que utilizan a Costa Rica como punto estratégico para el envío de estupefacientes hacia Norteamérica.

Decomiso tras operativos contra banda ligada a Cartel de Sinaloa. Foto: MSP.

“La policía de control de drogas con apoyo de la DEA y el FBI y el DIAC del Ministerio de Seguridad Pública dan hoy un golpe a una estructura que daba apoyo logístico al cartel de Sinaloa, el cual trasegaba droga por vía aérea saliendo estos aviones tanto de Colombia como de Ecuador, repostaban combustible en pistas clandestinas, administradas por esta banda y proseguían viaje hacia México”, explicó el ministro de seguridad, Mario Zamora.

De acuerdo con las autoridades, la organización operaba mediante rutas marítimas y aéreas, incluyendo el uso de pistas clandestinas y el traslado de combustible para aeronaves utilizadas en actividades ilícitas.

Decomiso tras operativos contra banda ligada a Cartel de Sinaloa. Foto: MSP.

Detenidos

Arias Morera (Puntarenas).

Varela (Puntarenas).

Morales Grijalba (Guanacaste).

Durante los allanamientos, los agentes lograron ubicar evidencia clave que refuerza la investigación en contra de esta estructura criminal.

El hombre de apellido Varela (verdulero y jugador de la Selección Nacional de Amputados de Fútbol), fue interceptado por las autoridades en vía pública mientras conducía el camión que utilizaba para su actividad comercial, minutos antes de que se ejecutaran los allanamientos en su vivienda.

Decomisos

Droga:

115 gramos de marihuana

25 gramos de cocaína

Dinero:

₵1.828.000 en efectivo

Armas y municiones:

13 municiones calibre 9 mm

56 cartuchos calibre 12

Otros indicios:

Cinco estañones vacíos con fuerte olor a combustible

Decomiso tras operativos contra banda ligada a Cartel de Sinaloa. Foto: MSP.

Según las autoridades, estos elementos estarían relacionados con labores logísticas para abastecer aeronaves utilizadas en el transporte de droga.

Decomiso tras operativos contra banda ligada a Cartel de Sinaloa. Foto: MSP.

La investigación, que cuenta con apoyo de agencias internacionales como la DEA, se encuentra en su fase final y ha permitido la captura de varios integrantes de esta red criminal.

“El año pasado habíamos logrado la captura de una de estas aeronaves con 840 kg de cocaína y en este momento la investigación prosiguió con el apoyo internacional y hoy se están dando 4 allanamientos, 2 en Guanacaste, 2 en Puntarenas. Ya tenemos 3 personas detenidas y vamos a proseguir este trabajo conjunto tanto con DEA y FBI en la lucha contra el narcotráfico para liberar a Costa Rica de este flagelo”, agregó Zamora.

Los detenidos serán puestos a la orden del Ministerio Público para enfrentar cargos por tráfico internacional de drogas.