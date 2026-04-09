Verdulero y seleccionado nacional de amputados sería parte de estructura del cartel de Sinaloa

Uno de los detenidos durante los allanamientos realizados este jueves en Esparza de Puntarenas, en el marco de una investigación contra una red ligada al cartel de Sinaloa, trascendió que se trataría de un verdulero reconocido en la zona y jugador de la Selección Nacional de Amputados de Fútbol.

El hombre, de apellido Varela, fue interceptado por las autoridades en vía pública mientras conducía el camión que utilizaba para su actividad comercial, minutos antes de que se ejecutaran los allanamientos en su vivienda.

Allanamientos en Puntarenas. Foto: Randall Sandoval.

Según explicó el director de la Policía de Control de Drogas, Stephen Madden, la detención se realizó de forma anticipada para evitar cualquier intento de fuga.

“En el momento en que esta persona sale… decidimos detenerlo de una vez para asegurar la detención”, indicó.

De acuerdo con la investigación, el sospechoso formaba parte de la estructura logística de la organización criminal, encargándose específicamente del transporte de combustible utilizado para aeronaves que movilizaban droga fuera del país.

Sospechoso detenido. Foto: Randall Sandoval.

El vehículo que utilizaba para vender frutas y verduras habría sido empleado también para trasladar este combustible, pieza clave en las operaciones aéreas clandestinas del grupo.

El detenido era ampliamente conocido tanto por su trabajo como por su participación en el deporte adaptado, donde incluso había sido destacado y reconocido en Esparza.

Sospechoso detenido. Foto: Randall Sandoval.

Las autoridades continúan con las investigaciones, mientras el sospechoso será puesto a la orden del Ministerio Público para la definición de su situación jurídica.