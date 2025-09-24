El equipo legal del jefe de prensa institucional que denunció por hechos de índole sexual al ministro de Comunicación presentó la acusación ante el Ministerio Público y afirmó que está respaldada por “sólidos y abundantes elementos probatorios”.

Los abogados Marvin Carvajal y Róger Guevara indicaron que ejercerán todas las acciones que la ley contempla para defender los derechos de su cliente hasta que se determinen las responsabilidades correspondientes.

En el comunicado, la defensa del jefe de prensa deploró que el ministro denunciado utilizara un espacio público para dar su versión y, en ese contexto, revelara la identidad de la víctima. Según los abogados, esa acción representa una nueva vulneración de derechos, por lo que impulsarán medidas legales para que no quede impune.

Asimismo, informaron que de ahora en adelante cualquier comunicación sobre el caso deberá canalizarse únicamente a través de su equipo legal.