La jefa de fracción oficialista, Pilar Cisneros, se refirió a la denuncia por presunto delito sexual presentada contra el ministro de Comunicación, Arnold Zamora.

“Creo que francamente hay grandes contradicciones en la denuncia que presentó este muchacho. Yo no he leído la denuncia, pero entiendo que don Harold ya la leyó. Él va a ir hoy a enfrentar el caso a la Fiscalía. Él tiene su versión, el otro señor tiene su versión. Es un hombre adulto de 25 años, no hay ningún menor de edad, y será la justicia la que aclare qué pasó ahí”, declaró.

Lea: Esto dice el Fiscal General sobre denuncia contra ministro por delito sexual

Cisneros también restó relevancia a la relación laboral entre el denunciante y el ministro, al señalar que ambos son comunicadores dentro de instituciones distintas del Gobierno. “Compañeros de trabajo, relativo, porque en el Gobierno trabajan cientos de personas. No es un compañero de Casa Presidencial ni mucho menos”, afirmó.

La Fiscalía General de la República confirmó que recibió la denuncia, la cual se tramita bajo el expediente 25-028218-0042-PE. El fiscal general, Carlo Díaz, precisó que el caso ya se encuentra en investigación y que la víctima es el jefe de prensa de una institución gubernamental.

Díaz aclaró que, al no tratarse de un cargo con inmunidad, Zamora enfrentará el proceso como cualquier otro ciudadano.