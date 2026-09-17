Esto dice José Miguel Villalobos tras inhabilitación del Colegio de Abogados

Fecha de publicación: 18 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 17 de septiembre de 2026

José Miguel Villalobos reaccionó a la decisión del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica de inhabilitarlo y aseguró que esa organización profesional no tendría competencia para sancionarlo debido a que renunció semanas atrás.

Por medio de un video, Villalobos sostuvo que tomó voluntariamente la decisión de dejar de ejercer la profesión y separarse del Colegio, incluso entregando su carné profesional.

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“Hace varias semanas renuncié al Colegio de Abogados. Le dije a los costarricenses que no iba a ejercer más la profesión y me retiré voluntariamente del colegio profesional”, manifestó.

Cuestiona sanción

Villalobos señaló que posteriormente tuvo conocimiento de que el órgano profesional continuaba con un procedimiento para sancionarlo, decisión que cuestionó debido a su renuncia previa.

“Sin embargo, me entero de que ese órgano sigue queriendo sancionarme. No tienen competencia alguna, ya yo no soy miembro de ese colegio, no me interesa seguir siendo miembro de ese colegio”, afirmó.

El abogado indicó además que entregó su carné como parte del proceso mediante el cual comunicó su salida.

El también diputado argumentó que, al no formar parte actualmente del Colegio de Abogados y Abogadas, cualquier eventual sanción en su contra carecería, según su criterio, de sustento jurídico.