Fecha de publicación: 18 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 17 de septiembre de 2026

El actual diputado José Miguel Villalobos fue inhabilitado para ejercer como abogado por un plazo de 8 años y 6 meses debido a tres denuncias en su contra ante la Fiscalía del Colegio de Abogados.

Grupo Extra conoció la decisión que tomaron las autoridades del Colegio de Abogados tras analizar los tres expedientes en contra de Villalobos.

Inclusive, el diputado fue notificado, este jueves, vía correo electrónico.

Los denunciantes indicaron que Villalobos recibió sumas millonarias como parte de sus servicios profesionales, pero no habría realizado ninguna de las labores por las que se le contrató.

Los 3 motivos de la sanción son:

Falta grave por recibir dinero por trabajo contratado y no realizarlo.

Falta grave por incumplimiento de los deberes de probidad y corrección,

Falta grave por incumplimiento de los deberes de diligencia.

La sanción

Según la resolución dictada por el primer expediente disciplinario (N° 143-25), al diputado se le impuso una sanción de 36 meses de suspensión, es decir, 3 años.

Por el segundo expediente (N° 013-26), se le impuso una sanción de 33 meses (2 años y 9 meses) de suspensión en el cargo.

Y finalmente, por la tercera denuncia (expediente N° 286-25), se le suspendió por 33 meses, condicionado a 36 meses (3 años) si incumple con la devolución de dinero (suma de $10 mil).

Foto: Sergio Espinoza.

¿Qué dice el diputado?

Grupo Extra contactó a Villalobos para conocer su reacción ante la sanción acordada por el Colegio de Abogados.

El legislador oficialista indicó que el Colegio carece de competencias para sancionar a alguien que ya no pertenece a la institución.

Además, reafirmó que se retiró del Colegio y por ese motivo no se iba a referir a la sanción impuesta.

¿Puede apelar?

En caso de no estar de acuerdo con la sanción en su contra, Villalobos podría presentar un recurso de revocatoria.

El diputado anunció semanas atrás que, de manera voluntaria y unilateral, dejaría de ejercer como abogado de manera temporal para dedicarse exclusivamente a sus funciones en la Asamblea Legislativa.