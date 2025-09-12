El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) investiga un violento hecho ocurrido en Oreamuno de Cartago, en el sector de El Bosque, donde un hombre murió tras recibir múltiples disparos en medio de una balacera.

De acuerdo con la versión preliminar, dos sujetos habrían llegado hasta una vivienda y abrieron fuego en reiteradas ocasiones contra el inmueble.

En medio del ataque, uno de los mismos sospechosos que participaba en el tiroteo resultó herido de gravedad. A la llegada de la Cruz Roja, el hombre fue declarado sin vida en la escena.

Agentes del OIJ confirmaron que el fallecido presentaba heridas de proyectil en la cabeza, hombros, ingle, nalgas y piernas.

En el sitio se recolectaron casquillos de armas calibre 9 milímetros y 5.56, utilizados comúnmente en fusiles de asalto.

El cuerpo fue trasladado a la morgue judicial, donde se realizará la autopsia para confirmar la identidad de la víctima.

La hipótesis inicial apunta a que el hombre era parte del grupo atacante y habría sido alcanzado por fuego cruzado de sus propios acompañantes.

El caso se mantiene en investigación mientras los agentes judiciales reconstruyen la dinámica de los hechos y buscan a los responsables de este homicidio.