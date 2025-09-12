La tarde de este jueves, 2 hombres armados atacaron una vivienda en el sector de Oreamuno, Cartago, lo que dejó como resultado un fallecido.
En un video difundido se observa a uno de los sujetos disparar contra la estructura en al menos 30 ocasiones. Durante el ataque, uno de los agresores fue impactado por su propio acompañante.
“Estas 2 personas llegaron al lugar con un arma de fuego, cada uno y comenzaron a disparar contra la estructura, sin embargo, por inexperiencia, uno de ellos se cruzó con el otro y fue impactado de bala“, explicó Erick Calderón, director regional de Cartago.
Cuando la Cruz Roja llegó al sitio, declaró sin vida al gatillero herido.
Con información del corresponsal Joaquín Salas.