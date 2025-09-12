La tarde de este jueves, 2 hombres armados atacaron una vivienda en el sector de Oreamuno, Cartago, lo que dejó como resultado un fallecido.

En un video difundido se observa a uno de los sujetos disparar contra la estructura en al menos 30 ocasiones. Durante el ataque, uno de los agresores fue impactado por su propio acompañante.

Fotografía cortesía corresponsal Joaquín Salas.

“Estas 2 personas llegaron al lugar con un arma de fuego, cada uno y comenzaron a disparar contra la estructura, sin embargo, por inexperiencia, uno de ellos se cruzó con el otro y fue impactado de bala“, explicó Erick Calderón, director regional de Cartago.

Declaraciones de Erick Calderón, director regional de Cartago.

Cuando la Cruz Roja llegó al sitio, declaró sin vida al gatillero herido.

Con información del corresponsal Joaquín Salas.