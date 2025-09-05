El Ministerio de Educación Pública (MEP) informó que ningún estudiante resultó afectado durante el incidente ocurrido la mañana de este viernes cerca del Liceo Experimental Bilingüe de La Trinidad, en Moravia, donde un hombre murió abatido por un oficial.

Foto: Jorge Castillo.

Wilfredo Castro, supervisor de circuito, explicó que lo sucedido no tuvo relación con la comunidad educativa del centro. Indicó que el hecho se trató de un intento de asalto a estudiantes del Liceo Hernán Samudio Elizondo, quienes ya fueron atendidos por las autoridades.

Foto: Jorge Castillo.

“En este momento los alumnos están en la delegación policial junto con los padres y no hubo daño a ningún alumno”, detalló Castro.

El MEP aseguró que mantiene comunicación con los familiares y la policía para garantizar el acompañamiento respectivo.