Un hombre, cuya identidad no ha sido confirmada todavía por las autoridades, murió en La Trinidad de Moravia tras recibir varios impacto de bala.

De manera extraoficial se maneja la información de que el sujeto fue perseguido varios metros por oficiales de Fuerza Pública hasta Urbanización La Fabiola.

Posteriormente, habría sido interceptado por las autoridades. Fue allí donde el sujeto sacó un arma para amenazar a los oficiales.

Tras verse acorralado, habría tratado de atacarlos, por lo que los agentes respondieron y lo habrían impactado en varias ocasiones.

La Cruz Roja Costarricense llegó hasta la escena, pero al abordar al paciente, fue declarado sin signos vitales.

Foto: Jorge Castillo.

Versiones extraoficiales señalan que el hombre venía huyendo tras asaltar a una persona cerca de donde quedó fallecido.

La zona se encuentra resguardada por oficiales de Fuerza Pública a la espera de la llegada de agentes del Organismo de Investigación Judicial.