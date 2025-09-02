El Ministerio de Educación Pública (MEP) confirmó que ya identificó al estudiante que aparece en un video inhalando una sustancia dentro de un centro educativo en Palmares.

De acuerdo con la supervisión del circuito escolar, el joven está matriculado en el colegio donde ocurrió el hecho, por lo que se activó de inmediato el protocolo correspondiente.

Las autoridades citaron a los padres del estudiante y la reunión se realizó la tarde del lunes.

Además, el caso fue remitido al Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA) y a la clínica de la Caja Costarricense de Seguro Social para la atención respectiva.

El MEP informó que el director del centro educativo determinará las medidas administrativas correspondientes, según el reglamento de evaluación de los aprendizajes, mientras se mantiene la coordinación con las instituciones de salud y bienestar social para brindar seguimiento al caso.