El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó que Josué Pérez Jiménez, joven vecino de El Porvenir y reconocido futbolista local, falleció esta mañana en un accidente de tránsito ocurrido en el sector de Cerro Negro, en Ticabán.

Según el reporte preliminar, el percance ocurrió alrededor de las 5:00 a.m. cuando, por razones que aún son investigadas, la motocicleta en la que viajaba Josué habría colisionado contra la carreta de un tractor que circulaba en la misma vía.

Los agentes judiciales realizaron el levantamiento del cuerpo y recopilan evidencia para esclarecer las circunstancias del accidente.

Pérez, de unos 25 años, era jugador del equipo La Colonia Revolution en la Liga Nacional de Fútbol Linafa Región 02 Guápiles y era considerado uno de los deportistas con mayor proyección del cantón, según páginas locales que lamentaron la tragedia.

La comunidad, familiares y compañeros de equipo expresaron su dolor por la pérdida del joven, quien trabajaba en una piñera para costear sus estudios universitarios y era descrito como un muchacho humilde, trabajador y apasionado por el fútbol.