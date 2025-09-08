El Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica confirmó que brinda asistencia consular en el caso del médico costarricense Jerry Estrada Ruiz, detenido en Nicaragua desde el pasado 13 de agosto.

La Cancillería indicó que el Consulado General en Managua se ha mantenido en comunicación prioritaria y constante con la madre del médico y con las autoridades nicaragüenses, con el fin de garantizar el acompañamiento correspondiente.

Sin embargo, aclaró que, por razones de confidencialidad, no puede ofrecer más detalles sobre la situación del connacional.

El abogado Salvador Marenco, representante legal de Estrada Ruiz, exigió a las autoridades nicaragüenses dar a conocer el paradero de su cliente y el estado en que se encuentra. Señaló que, a la fecha, no se le ha permitido acceso a representación legal ni se ha presentado una acusación formal.

Estrada, de 30 años, fue aprehendido por agentes policiales en las cercanías del hospital de Granada, según confirmó su defensa.

La familia desconoce su paradero.

La madre del médico, Rosa Ruiz, quien se encuentra en el exilio, aseguró que no tiene información oficial sobre su hijo y afirmó que, de manera extraoficial, ha recibido reportes de que podría estar siendo víctima de torturas.

El caso ha generado preocupación en Costa Rica por la falta de claridad en el proceso judicial nicaragüense y las denuncias de posibles violaciones a derechos humanos. Mientras tanto, la Cancillería insiste en que el consulado continuará con la asistencia consular prioritaria y mantendrá comunicación con la familia.