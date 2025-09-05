Salvador Marenco, abogado del costarricense Jerry Estrada Ruiz, detenido en Nicaragua desde el pasado 13 de agosto, exigió a las autoridades de ese país dar a conocer su paradero y el estado en que se encuentra.

Estrada Ruiz, de 30 años, fue aprehendido por agentes policiales en las cercanías del hospital de Granada, sin que, hasta la fecha, se le haya presentado acusación formal ni se le haya permitido contar con representación legal. Su familia, encabezada por su madre, Rosa Ruiz, quien se encuentra en el exilio, asegura que no tiene noticias oficiales y que de manera extraoficial ha recibido reportes de que el joven estaría siendo torturado.

El colectivo Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más denunció que el médico, quien en 2018 participó en las protestas contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, permanece en condición de desaparición forzada.

La organización recordó que Estrada fue expulsado de la Universidad Nacional de León tras su activismo y que desde entonces fue objeto de asedio y amenazas.

El caso se suma a la situación de, al menos, 32 personas desaparecidas y detenidas arbitrariamente en Nicaragua, según la organización, aunque estiman que la cifra real es mayor.

El abogado defensor advirtió que la ausencia de información, la falta de debido proceso y la negativa a permitir el acceso a un abogado vulneran los derechos fundamentales de Estrada y lo colocan en una condición de extrema vulnerabilidad.

Cabe recordar que la diputada Priscila Vindas, del partido Frente Amplio, denunció en el plenario de la Asamblea Legislativa esta situación.

La frenteamplista enfatizó que “Costa Rica y la comunidad internacional no pueden permanecer indiferentes ante esos atropellos. La vida, la libertad y la dignidad de Jerry y de tantos jóvenes secuestrados por la dictadura Ortega Murillo tienen que defenderse con firmeza”.

La diputada pidió una acción decidida del país y de la comunidad internacional frente a estos hechos, que se suman a denuncias previas sobre represión y persecución en Nicaragua.