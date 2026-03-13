Esto dice abogado de Celso tras aval de últimos documentos

La defensa del exmagistrado Celso Gamboa señaló que el proceso de extradición entró en su etapa conclusiva luego de que el Ministerio Público presentara la documentación requerida por el Tribunal de Apelación de Sentencia.

Michael Castillo, abogado de Gamboa Sánchez, explicó que la defensa tuvo conocimiento de las promesas formales remitidas por las autoridades estadounidenses, las cuales fueron solicitadas por el tribunal dentro del trámite de extradición.

Foto: Isaac Villalta.

Castillo señaló que, a partir de esta resolución, se abre un plazo de dos meses para que el país requirente materialice la entrega del imputado.

“Dada esta resolución, ahora contamos con un plazo de dos meses para que el país requerido materialice la entrega como tal y que ya esté puesto a las órdenes del gobierno norteamericano”, explicó.

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El abogado agregó que la fecha exacta en la que se concretaría la eventual extradición aún es incierta, debido a que estos procedimientos se manejan bajo estrictos protocolos de seguridad.

“Por temas de protocolo y seguridad es un tema que se administra de manera muy restringida por parte de la administración de justicia y del país requirente”, afirmó.

“Pecho de Rata”. Foto: Cortesía.

Incluso indicó que es posible que la defensa no sea informada con anticipación sobre el momento exacto en que se realice el traslado.

No obstante, Castillo reconoció que la documentación presentada cumple con los requisitos mínimos establecidos por el Tribunal de Apelación.