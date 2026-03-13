El Tribunal de Juicio del Primer Circuito Judicial de San José avaló los documentos de Estados Unidos donde se manifiestan las promesas para garantizar los derechos para la extradición de Celso Gamboa y Edwin López (alias Pecho de Rata).

La resolución, dictada el 13 de marzo de 2026, concluye que, al cumplirse los requisitos legales y contarse con los compromisos internacionales del Estado requirente, procede la entrega de los requeridos por delitos de narcotráfico.

El Tribunal dispuso la entrega material de ambos imputados a las autoridades estadounidenses, otorgando a dicho Estado un plazo de dos meses para gestionar lo correspondiente a partir de la notificación.

Tras este aval, las autoridades estadounidenses pueden ejecutar la extradición de los nacionales en cualquier momento.