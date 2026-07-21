Esto cobraban sicarios para realizar asesinatos

La organización criminal desarticulada este martes por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) no solo es investigada por narcotráfico e ingreso de droga a centros penitenciarios, sino también por su presunta participación en varios homicidios cometidos en el país.

Según explicó el director del OIJ, Michael Soto, las pesquisas han permitido vincular a la estructura con tres asesinatos, aunque las autoridades no descartan que esté relacionada con otros hechos violentos.

De acuerdo con el jerarca, la organización pagaba entre ₡500 mil y ₡700 mil a los sicarios para ejecutar los homicidios, monto que variaba según el perfil de la víctima.

“De hecho, hemos logrado establecer que cobraban entre ₡500 mil y ₡700 mil, de acuerdo con el perfil de la víctima. Ese era el precio que le ponían por quitarle la vida a las personas”, indicó Soto.

Uno de los casos más violentos atribuidos a la banda ocurrió en 2024, cuando un hombre fue localizado degollado dentro de una construcción abandonada. Los otros dos homicidios, registrados este año, estarían relacionados con aparentes ajustes de cuentas, según la investigación.

Megaoperativo en Limón. Foto: Randall Sandoval.

Estas revelaciones forman parte de la investigación que permitió ejecutar 39 allanamientos en diferentes puntos del país y en cinco centros penitenciarios, operativo que dejó 34 personas detenidas de un total de 41 objetivos.