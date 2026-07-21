Un jefe de la Policía Penitenciaria destacado en el Centro de Atención Institucional (CAI) Carlos Luis Fallas (conocido como La Leticia), en Pococí, figura entre los detenidos durante el amplio operativo.

Este martes, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Ministerio de Justicia ejecutaron allanamientos para desarticular una organización criminal liderada por un sujeto conocido con el alias de “Diablo”, vinculada con narcotráfico, homicidios e introducción de drogas y teléfonos celulares a cárceles del país.

Megaoperativo en Limón. Foto: Randall Sandoval.

La captura se realizó como parte de una investigación que se ha desarrollado durante los últimos dos años y que dejó, hasta el momento, 34 personas detenidas de un total de 41 objetivos, además de 39 allanamientos en distintas zonas del país y en cinco centros penitenciarios.

El director del OIJ, Michael Soto, explicó que la investigación permitió descubrir una estructura criminal que operaba tanto dentro como fuera de las cárceles.

“Es una investigación que tiene que ver con narcotráfico, con homicidios, con contrabando de cigarrillos y principalmente con introducción de drogas a centros penitenciarios”, indicó Soto.

Megaoperativo en Limón. Foto: Randall Sandoval.

De acuerdo con el jerarca judicial, el grupo criminal reclutaba mujeres en condición de vulnerabilidad, a quienes les pagaban ₡300 mil para introducir droga oculta en sus genitales durante las visitas íntimas.

Posteriormente, los estupefacientes eran comercializados dentro de los centros penales, donde una carga de aproximadamente 250 gramos podía generar ganancias cercanas a los ₡5 millones.

Megaoperativo en Limón. Foto: Randall Sandoval.

Respecto al funcionario penitenciario detenido, Soto señaló que las autoridades continúan determinando el grado de participación que habría tenido dentro de la organización.

“Estamos en el proceso de determinar si tenía vínculos o no con la estructura criminal. Lo cierto del caso es que se le encontró un dispositivo electrónico y, de acuerdo con la posición del Ministerio Público, esto constituiría un delito”, manifestó.

Por su parte, el director de la Policía Penitenciaria, comisario Pablo Bertozzi, confirmó que dos funcionarios destacados en el CAI Carlos Luis Fallas forman parte de la investigación, ya que presuntamente habrían facilitado el ingreso de artículos prohibidos al centro penal.

El jerarca destacó que la propia Policía Penitenciaria colaboró con el OIJ mediante labores que permitieron generar varias alertas operativas relacionadas con el ingreso ilícito de drogas y dispositivos electrónicos a las cárceles.

Megaoperativo en Limón. Foto: Randall Sandoval.

Como parte de la operación, agentes judiciales allanaron los centros penitenciarios de La Reforma, Terrazas, San Sebastián, Liberia y Limón, donde también fueron intervenidos 15 privados de libertad presuntamente ligados a la organización criminal de alias Diablo.

Las autoridades investigan, además, la aparente participación de esta estructura en varios homicidios y en actividades de sicariato, mientras continúan las diligencias para ubicar al resto de los sospechosos.