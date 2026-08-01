Este es el vestidito que le eligieron a “La Negrita”

Este sábado fue elegido el vestido que se le colocó a la imagen de la Virgen de los Ángeles en la Basílica de Cartago.

Decenas de personas llegaron hasta el templo para ofrecer las vestimentas a La Negrita.

En la misa de la vestición se escogió la vestimenta para la sagrada imagen de la Virgen.

Este fue el vestidito seleccionado – Fotografía Sergio Espinoza

Esta colocación es una tradición en la Basílica y el vestido lo portará la imagen por el periodo de un año.

La lluvia fuera del templo no fue impedimento para realizar la tradicional misa y que llegaran cientos de personas a participar en el acto religioso.