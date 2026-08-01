Fotos: Fieles entregan vestidos a “La Negrita”

Los fieles que llegaron a las afueras de la Basílica de Los Ángeles llevaron vestidos como tradición de cada primero de agosto para ofrecerlos a “La Negrita”.

La devoción a la Virgen de los Ángeles se manifiesta de formas únicas, y para Marlene Cordero Castillo, esta fe se traduce en hilos y telas. Desde hace 18 años, Marlene mantiene la tradición de confeccionar vestidos para “La Negrita”, una labor que ahora comparte con su nieto, Axel Matías Ramírez Orosco, quien asegura: “vengo para primero para acompañar a mi abuela y segundo por la fe y la devoción le tengo”.

Lo que comenzó como una curiosidad al ver la ceremonia de vestición por televisión, se convirtió en una manda personal que ha crecido con los años.

Vestidos Negrita – Fotografía Sergio Espinoza

Marlene recuerda con especial emoción el año en que uno de sus diseños fue elegido para vestir a la imagen: “Cuando yo vi mi vestido a La Virgen fue impresionante y muy feliz”.

Aquel diseño representaba a la Divina Misericordia, y desde entonces, su producción no ha hecho más que aumentar, llegando a traer hasta 87 vestidos en un solo año.

Más allá del acto de entrega, estos vestidos tienen un propósito solidario. Marlene explica que son elaborados pensando en la salud de los fieles: “estos vestiditos son hechos a mano, son blancos para personas enfermas”.

Vea algunas fotos:

Vestidos Negrita – Fotografía Sergio Espinoza Vestidos Negrita – Fotografía Sergio Espinoza Vestidos Negrita – Fotografía Sergio Espinoza Vestidos Negrita – Fotografía Sergio Espinoza Vestidos Negrita – Fotografía Sergio Espinoza Vestidos Negrita – Fotografía Sergio Espinoza Vestidos Negrita – Fotografía Sergio Espinoza

Esta tradición familiar no solo busca adornar a la patrona de Costa Rica, sino también llevar consuelo y esperanza a través de la artesanía y la devoción compartida.

En colaboración con el periodista Allan Madriz.