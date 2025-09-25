El expresidente de la República, José María Figueres Olsen, emitió un sentido mensaje tras el fallecimiento de su madre Karen Olsen Beck.

“Hoy, cumpleaños de papá, mamá decidió subir al cielo para celebrarlo juntos”, escribió el exmandatario en sus redes sociales.

La exprimera dama será velada este sábado 27 de setiembre de 10:00 a.m. a 4:00 p.m. y el domingo será su funeral a la 1:00 p.m. en la iglesia de Curridabat.

Karen Olsen falleció a sus 95 años. Olsen fue esposa del expresidente de la República José Figueres Ferrer y madre del expresidente José Figueres Olsen.

Nació en Nueva York, el 31 de enero de 1930.