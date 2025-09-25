La exprimera dama de la República, Karen Olsen Beck, falleció este jueves 25 de setiembre a los 95 años, confirmaron fuentes cercanas a Grupo Extra y la fracción del Partido Liberación Nacional (PLN).
Olsen fue esposa del expresidente de la República José Figueres Ferrer y madre del expresidente José Figueres Olsen.
Nació en Nueva York, el 31 de enero de 1930.
Estudió arquitectura, fue Licenciada en servicio social, Máster en Sociología y cursó estudios predoctorales.
Tuvo cuatro hijos, José María (presidente 1994-1998), Karen Christiana, Mariano y Kirsten Figueres Olsen.
Noticia en desarrollo.