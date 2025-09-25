La exprimera dama de la República, Karen Olsen Beck, falleció este jueves 25 de setiembre a los 95 años, confirmaron fuentes cercanas a Grupo Extra y la fracción del Partido Liberación Nacional (PLN).

Olsen fue esposa del expresidente de la República José Figueres Ferrer y madre del expresidente José Figueres Olsen.

Nació en Nueva York, el 31 de enero de 1930.

Estudió arquitectura, fue Licenciada en servicio social, Máster en Sociología y cursó estudios predoctorales.

Tuvo cuatro hijos, José María (presidente 1994-1998), Karen Christiana, Mariano y Kirsten Figueres Olsen.

Noticia en desarrollo.