Costa Rica felicita a Lula da Silva tras su victoria electoral en Brasil

Fecha de publicación: 26 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 26 de octubre de 2026

El Gobierno de Costa Rica felicitó al pueblo brasileño por participar en las elecciones presidenciales y elegir a su nuevo mandatario en un proceso que calificó como democrático y pacífico.

El pronunciamiento fue divulgado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, que también expresó sus buenos deseos para los tres poderes de Brasil, con el objetivo de que sus labores beneficien a la población de ese país.

“El gobierno de nuestro país le desea el mayor de los éxitos a los tres poderes de Brasil para el beneficio de la población del país más grande de América Latina”, indicó el comunicado.

La felicitación se da tras la victoria electoral de Luiz Inácio Lula da Silva, quien derrotó al senador Flávio Bolsonaro en la segunda vuelta celebrada el domingo 25 de octubre.

Foto: AFP.

La contienda estuvo marcada por la polarización política entre la izquierda y la derecha, con temas como la economía, la seguridad ciudadana, el costo de vida y los programas sociales entre los principales ejes de discusión.

Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, buscaba llegar a la Presidencia con el respaldo del Partido Liberal (PL).

De acuerdo con la información proporcionada, el resultado permitiría a Lula asumir un cuarto mandato presidencial no consecutivo.